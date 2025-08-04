سامح الصريطي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويشيد بإقبال المواطنين

حرص الفنان سامح الصريطي، أمين مساعد أمانة الثقافة والفنون بحزب الجبهة الوطنية، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية تجاه الوطن.

وأشاد الصريطي، بالإقبال الملحوظ من جانب المواطنين على لجان الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي يعكس حرص المصريين على دعم الدولة ومؤسساتها، والمضي قدمًا نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني ورسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة مختلف التحديات.