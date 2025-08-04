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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

تجولت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف فى حى الدقى لرصد تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
 وتم تنظيم  مسيرة بالدراجات النارية (المتوسيكلات) في شوارع منطقة الدقي بمحافظة الجيزة ؛وتحديدا أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات؛ وكان الهدف من المسيرة هو حث المواطنين على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.


جاءت هذه المسيرة بالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الداخل المصري، والتي بدأت يومي الاثنين والثلاثاء،  4 و 5 أغسطس.

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ دقائق، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية.

تهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات، وتسهيل دخول الناخبين إلى اللجان، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة لهم داخل مقار لجان التصويت.

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين اللجان وتجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة.

موعد فتح اللجان الانتخابية …… انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد فتح اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستقبل القضاة المشرفون على صناديق الاقتراع الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يستمر التصويت ليومين متتاليين وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.
 

الانتخابات مجلس الشيوخ حى الدقى

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زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

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