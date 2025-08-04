رئيس "القومي للمرأة" تتفقد غرفة عمليات المجلس لانتخابات الشيوخ 2025

تفقدت المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة على اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن المرأة المصرية ستظل هى الدرع الحامي للوطن ، فهى تتواجد فى الصفوف الاولى لتعكس تمتعها بممارسة حقوقها السياسية.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة، يتابع ميدانيا انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 1400 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.