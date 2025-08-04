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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العلمين تشهد إقبالا من المواطنين في انتخابات الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
محمد الشعراوي

شهدت مدينة العلمين بمحافظة مطروح، اليوم، حالة من الإقبال الواسع والتفاعل الشعبي اللافت مع انطلاق اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وسط أجواء من الحماسة والتنظيم الجيد، بالتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمدينة وأمانة حزب مستقبل وطن

وقاد الشيخ عطية فضل عبد الرازق، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة العلمين، جهود التعبئة المجتمعية والمشاركة في تنظيم عملية التصويت، عبر دعوات مباشرة ومبادرات ميدانية لحث المواطنين على النزول والمشاركة، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت في صناديق الاقتراع هو واجب وطني، ورسالة دعم قوية لمسار الدولة واستقرارها السياسي.

وقال الشيخ عطية إن المشهد الذي شهدته لجان الاقتراع في مختلف مناطق العلمين، من توافد العائلات والشباب وكبار السن، يعكس وعي المواطن المصري أياً كان انتماؤه السياسي، بضرورة الإسهام في صياغة المستقبل والمشاركة في رسم ملامح الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والتشريعي.

وأوضح أن أمانة الحزب حرصت على التنسيق الكامل مع أجهزة المدينة، لتوفير كافة سبل الراحة للمصوّتين، من خلال دعم عمليات تنظيم الدخول، وتوفير وسائل انتقال لكبار السن، وتقديم التوعية اللازمة بشأن إجراءات التصويت، بما يسهم في تيسير المشاركة وتحقيق أعلى نسب إقبال.

وأضاف أن أبناء مدينة العلمين أثبتوا، كعادتهم، حسًا وطنيًا عاليًا، واستجابة كبيرة لدعوة الحزب بالمشاركة، في مشهد يعكس عمق الانتماء، ورفض أية محاولات للتشكيك في الدولة ومؤسساتها. ولفت إلى أن المشاركة الكثيفة تؤكد أن المصريين يثقون في المسار الوطني، ويؤمنون بأن صوتهم هو حجر أساس في بناء المستقبل.

وأشاد الشيخ عطية فضل بالتعاون الوثيق بين الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للولاء للوطن قضية، وأن التعددية الحزبية إذا استندت إلى أرضية وطنية مشتركة، فإنها قادرة على إثراء الحياة السياسية وتعزيز الاستقرار.

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