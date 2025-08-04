رئيس حقوق إنسان النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بسوهاج

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى بصوته داخل لجنته الانتخابية بالمعهد الأزهري في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتأتي مشاركة رضوان في إطار دعمه للاستحقاق الانتخابي، ومواصلةً لدوره البرلماني في تعزيز الممارسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث دعا جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في التصويت، باعتبارها مسؤولية وطنية ودستورية تُسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال بناء مؤسساتها.

وشهدت اللجنة توافدًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، وسط إجراءات تنظيمية مؤمنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.