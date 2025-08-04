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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حقوق إنسان النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بسوهاج

طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
ماجدة بدوى

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى بصوته داخل لجنته الانتخابية بالمعهد الأزهري في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتأتي مشاركة رضوان في إطار دعمه للاستحقاق الانتخابي، ومواصلةً لدوره البرلماني في تعزيز الممارسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث دعا جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في التصويت، باعتبارها مسؤولية وطنية ودستورية تُسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال بناء مؤسساتها.

وشهدت اللجنة توافدًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، وسط إجراءات تنظيمية مؤمنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان أمانة حقوق الإنسان المركزية مجلس الشيوخ ازاي اعرف لجنتي صناديق الاقتراع موعد فتح اللجان الانتخابية مجلس الشيوخ2025

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