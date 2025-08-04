أمين العلاقات الحكومية بالجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

أدلى محمد عبد الظاهر، أمين العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في لجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين، خلف شيراتون المطار.

وأعرب عبد الظاهر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن النزول إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحق الانتخابي هو واجب وطني يعكس مدى انتماء المواطنين وحرصهم على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأشاد بالإقبال الملحوظ من الناخبين، خاصة في الساعات الأولى من فتح اللجان، مشيرًا إلى أن الحضور يعكس حالة من الوعي الوطني لدى المواطنين، وحرصهم على المساهمة في استكمال بناء الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأضاف عبد الظاهر، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل رسالة واضحة بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، ويؤمنون بأهمية دعم الاستقرار والتنمية عبر المسارات الدستورية.