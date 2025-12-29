ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

تُعد لجنة الأصول والخصوم «الألكو» واحدة من أهم اللجان الاستراتيجية داخل البنوك، إذ تمثل العقل المدبر لإدارة السيولة وتحديد سياسات تسعير المنتجات المصرفية، وعلى رأسها أسعار العائد على الودائع والأوعية الادخارية والقروض. وتأتي قرارات هذه اللجنة في إطار تحقيق التوازن بين تعظيم العائد، وضبط المخاطر، والحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية.

وتجتمع لجنة الألكو بشكل دوري، أو بشكل استثنائي عند حدوث متغيرات مؤثرة في السوق، خاصة عقب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى دراسة تأثير تلك القرارات على تكلفة الأموال، وهيكل الميزانية، ومستويات السيولة، ثم اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع أوضاع السوق والظروف الاقتصادية العامة.

ولا يقتصر دور لجنة الألكو على تحديد أسعار العائد فقط، بل يمتد ليشمل إدارة فجوات السيولة، ومتابعة توافق آجال الأصول مع الخصوم، وضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة وطويلة الأجل. كما تلعب اللجنة دورًا محوريًا في رسم السياسات التمويلية والاستثمارية، بما يدعم تحقيق أهداف النمو مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، يولي البنك الأهلي المصري أهمية خاصة لاجتماعات لجنة الأصول والخصوم «الألكو»، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية في ضوء قرارات البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على تقديم منتجات ادخارية بعوائد تنافسية، مع الحفاظ على قوة مركزه المالي وكفاءة إدارة السيولة، بما يعزز مكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي المصري.