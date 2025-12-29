رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير المشايات وأماكن الانتظار

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل منطقة المشايات وأماكن الانتظار والاستذكار الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي، والواقعة بين هنجر كلية الهندسة «قاعات المعهد الفني للتمريض» وكلية الطب البيطري، والتي تخدم طلاب الفرقة الأولى والثانية، وتُعد من المناطق الحيوية التي تربط المعهد الفني للتمريض بمدرجات كلية الطب البيطري والمعامل والمباني الإدارية، بما يسهم في تسهيل حركة الطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المفتوحة داخل الجامعة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير المقامة على مساحة تُقدَّر بنحو ثلاثة آلاف وثمانمئة متر، وتشمل تنفيذ مشايات رئيسة وأخرى ثانوية، إلى جانب تجهيز أماكن مخصصة للانتظار والاستذكار للطلاب، تضم برجولات خشبية، وعدد اثنتين مظلة، و22 كرسيًا بطول مترين للكرسي الواحد، فضلًا عن مظلتين يضم كل منهما أربعة كراسي كبيرة تسع أربعة أفراد، بما يوفر بيئة ملائمة لجلوس الطلاب بين المحاضرات وأثناء المذاكرة.

واطّلع الدكتور ناصر مندور على تفاصيل التنفيذ الخاصة بقواعد الكراسي الرخامية المقرر تركيبها في منتصف المنطقة، والكراسي الرخامية الأخرى بالقواعد الخاصة بالمندرة الخشبية، إضافة إلى برجولات الطلاب، مؤكدًا أهمية وضوح الرؤية العامة للموقع واتساع المشايات بما يحقق سهولة الحركة، ويجعل المكان مكشوفًا وآمنًا للاستخدام اليومي.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية والهندسية، وعلى رأسها غرف التفتيش، وصرف مياه الأمطار، وتوفير الإضاءة المناسبة، بما يضمن سلامة الاستخدام واستدامة الأعمال، مؤكدًا أن المشايات وأماكن الانتظار والاستذكار تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بالجامعة، وتسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية.

ورافق الدكتور ناصر مندور في جولته المهندسة هبه إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمهندس محمد سليمان، مدير عام خدمة المجتمع، والدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويُشرف على التنفيذ المهندسون إيمان جمعة، وإنجي عادل، وعبد الرحمن محمد، نرمين يوسف وتحت إشراف الأستاذ عزازي عزازي.

وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور ناصر مندور بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، مشددًا على أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير المشايات وأماكن الانتظار والاستذكار بما يخدم الطلاب ويوفر لهم بيئة تعليمية داعمة داخل الحرم الجامعي.