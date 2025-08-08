قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. يتبقي عدد قليل من الكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، ولكن يوجد بها عدد من الكليات يوفر فرص عمل واكتساب خبرة للالتحاق بعدد من الوظائف المهمة في حياتنا اليومية.

ينطلق تنسيق الجامعات لـ المرحلة الثالثة 2025، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وفتح باب التنسيق امام الطلاب المتخلفين من المرحلة الأولى والثانية وطلاب الدور الثاني وعادة يفتح باب التنسيق أمام الطلاب في كل مرحلة 5 أيام.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025 يبحث الطلاب عن كليات تكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 ازداد محرك البحث علي أفضل الكليات المتاحة وانسبهم لوظائف المتسقبل خاصة قلة الكليات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

متطلبات سوق العمل
طرحت العديد من الجامعات المصرية، في إطار استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025، تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تتطلب تخصصات جديدة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة التطورات العلمية

كليات يطلبها سوق العمل في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعرض موقع صدي البلد اكثر الكليات والمعاهد طلبا لسوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025وهي كالاتي :

تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية نوعية موسيقية
خدمة اجتماعية
معهد فني تمريض
ك.ت. فني صناعى
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
تربية (تعليم ابتدائي)
تربية (طفولة)
 

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025 
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

- ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
- أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2025 تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

ترشيحاتنا

فعاليات المعسكر الصيفي

رئيس المعاهد الأزهرية: معسكرات الوافدين تفتح آفاق التفاعل بين الثقافات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الإمام محمد عبده فرّق بين التشبه المذموم والمباح في مسألة "البرنيطة"

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع

بـ 5 ندوات.. البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة التاسع بالجامع الأزهر

بالصور

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد