حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
أخبار البلد

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الدبلومات 2025
تنسيق الدبلومات 2025
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق 2025 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بواقع 69.7% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.2% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 94% لنظام الخمس سنوات للصناعي والتجاري.

وتوقع الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97.3% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لمعهد الفني الصحي  نظام 3 سنوات بالدرجات
معهد فني صحي طنطا- 98.96.
معهد فني صحي المنصورة- 98.62.
معهد فني صحي بنها- 98.45.
معهد فني صحي الزقازيق- 98.44.
معهد فني صحي الوادي الجديد- 98.28.
معهد فني صحي امبابه- 98.27.
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات- 98.42.
تربيه كفر الشيخ- 98.10.
معهد فني صحي بني سويف- 98.10.
فني صحي حلوان- 97.93.
فني صحي جنوب الوادي- 98.01.
فني صحي أسوان- 97.93.

شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وخلال الأيام القليلة الماضية، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، جاءت قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كالتالي:

-قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي «شعبة ترميم آثار» - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2029-2025 وفق الشروط والضوابط التالية:

-فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني «التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة»، في الجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات
-يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية في تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي» بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

-يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية 2025 تنسيق الدبلومات الدبلومات الكليات والمعاهد المتاحة

