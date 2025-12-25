تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ102 من مصر إلى غزة.. التفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أمام معبر رفح البري، إن الفوج الأول من القافلة الثانية بعد المائة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» تحركت منذ قليل من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن شاحنات المساعدات انطلقت من الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، في طريقها إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة، قبل أن تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، تشمل السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مواد بترولية مختلفة مثل الغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل قطاع غزة، وكذلك المخابز.

ولفت مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى استمرار التعنت الإسرائيلي في السماح بدخول عدد كبير من الشاحنات، حيث يُعاد جزء منها بعد تفريغ حمولاتها، في إطار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.