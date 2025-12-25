قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
أخبار البلد

قافلة المساعدات الـ 102 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة المساعدات
قافلة المساعدات
أ ش أ

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 102 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الخميس، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وصرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري اليوم، بأن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" الـ 102 تحمل مختلف المستلزمات الغذائية الأساسية، إلى جانب المساعدات الإغاثية التي تشمل الأغطية والبطاطين والخيام الإيوائية، فضلا عن شاحنات محملة بمشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، وأطنان من الوقود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.

ويتواجد الهلال الأحمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023.

ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

