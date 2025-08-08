51.9 %للتربية 54.9% للخدمة الاجتماعية وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، خاصة مع اعلان اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % في عدد من الجامعات.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم .

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..

تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.
 

الكليات التي تقبل من 50%

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2024
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج
- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية
- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق
- كلية تربية رياضية بنات السويس
- كلية تربية رياضية بنات العريش
- كلية تربية رياضية بنات المنصورة
- كلية تربية رياضية بنات المنيا
- كلية تربية رياضية بنات بني سويف
كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي
- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد
- كلية تربية رياضية بنات سوهاج
- كلية تربية رياضية بنات طنطا
- كلية تربية رياضية بنات أسوان
- كلية تربية رياضية بنات بنها
- كلية تربية العريش رياضة
- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس
- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط. 

كليات تقبل من 50% في المرحلة الثالثة

  • كليات السياحة والفنادق في عدد من المحافظات
  • كليات التربية طفولة مبكرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تنسيق المرحلة الثالثة طلاب الثانوية العامة طلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق 2024

