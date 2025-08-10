قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
فيديوهات الرسم الخادشة.. القبض على البلوجر نوجا تاتو في القاهرة
هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة
لأصحاب العقارات.. مخالفات تقودك للسجن والغرامة| احذرها
فرج عامر: بعت طارق حامد بـ 7 ملايين جنيه "كاش".. ومرتضى منصور كان أسرع مفاوض
أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة روسية
محافظات

الزملوط يؤكد أهمية تنسيق الجهود مع المجلس القومي للطفولة بمجالات تمكين الفتيات

منصور ابوالعلمين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اجتماعًا  بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة و وفد المجلس القومي المرافق.

واستعرض المحافظ أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس في مجالات تمكين الفتيات وتعزيز دورهن الوطني والمجتمعي.

وأهدى الزملوط درع المحافظة لرئيس المجلس تقديرًا للدور الهام والفعال في تغطية كافة محافظات الجمهورية من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس، كما قامت السنباطي بإهداء درع المجلس للمحافظ؛ مثمنةً ما لمسته من إنجاز وتنمية شاملة بكافة القطاعات.

وعلى هامش اللقاء، تفقد الوفد مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك و مدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، و قاعة احتفالات رئيسية. كما قامت السنباطي بتفقد حديقة ٣٠ يونيو وغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اجتماع

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. اتبع سنة النبي وافعل هذه الأمور

ماحكم وضع الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟.. أمين الفتوى يجيب

أمر هام كان يفعله النبي فى الحر الشديد.. تعرف عليه

هذا ما كان يفعله النبي في الحر الشديد.. تعرف عليه

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

