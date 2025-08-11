شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عبر محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية شاكر محظور، بعد تداول أنباء متضاربة عن موقفه القانوني وأنشطته الأخيرة على منصات السوشيال ميديا، خاصة تيك توك.

وجاءت أبرز الكلمات التي تصدرت قوائم البحث، إخلاء سبيل شاكر محظور، شاكر محظور دلوقتي، ثروة شاكر محظور، صور شاكر محظور، حيث يسعى المتابعون لمعرفة المستجدات بشأنه.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط صانع محتوى شهير لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هو محمد شاكر حمزة، صانع محتوى مصري على تيك توك وإنستجرام، اشتهر بمقاطع البث المباشر المثيرة للجدل، من مواليد عام 1995 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كان ضابط شرطة سابق، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 2017 وعمل في أسوان برتبة نقيب، قبل أن يترك العمل لأسباب عائلية.

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي التيك توكر الشهير، والذي تم القبض على مشهور تيك توك منذ عدة ايام.

مصدر ثروة شاكر محظور

وذكرت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، نجح في ضبط المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بعد ثبوت تورطه في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة بطرق مخالفة للقانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل على مبالغ مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي، وقام بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية فاخرة، واقتناء سيارات حديثة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية بهدف إظهار أن هذه العوائد ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت التحريات قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع الاستمرار في تتبع جميع ممتلكاته وأصوله المالية التي يشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة مخالفة للقانون.

وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، التي تمثل تهديدا للاقتصاد الوطني، حيث يتم استغلال العوائد الإجرامية في أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها مخالف للأنظمة.

كما تواصل الوزارة تنفيذ خططها لرصد وتتبع الثروات والممتلكات الناتجة عن الجرائم المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

ويبحث رواد التواصل الاجتماعي عن صور شاكر محظور دلوقتي، وخاصة اثناء القبض علية.

شاكر محظور عمره الآن حوالي 29 إلى 30 سنة، حيث وُلد عام 1995.

وفي يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.

ووجهت له عدة تهم، أبرزها:

حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والترويج.

حيازة سلاح ناري غير مرخص.

نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتم التحقيق معه حالياً، ولا يزال ينتظر استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها لمواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني لتحقيق أرباح غير قانونية، مؤكدة أن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في أنشطة تضر بالقيم المجتمعية والاقتصاد الوطني.