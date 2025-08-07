قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

أصدرت جهات التحقيق، قرارها بإخلاء سبيل، مدير أعمال البلوجر الشهير "شاكر محظور"، مع استمرار حبسه في قضية حيازته مواد مخدرة.





وكان جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما في اتهامه بالإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وحيازة سلاح ناري بالتجمع.





وأسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.







تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.





ووردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.