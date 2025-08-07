قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
حوادث

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

شاكر محظور
شاكر محظور

أصدرت جهات التحقيق، قرارها بإخلاء سبيل، مدير أعمال البلوجر الشهير "شاكر محظور"، مع استمرار حبسه في قضية حيازته مواد مخدرة.


 

وكان جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما  في اتهامه بالإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وحيازة سلاح ناري بالتجمع.


 

وأسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.



 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.


 

ووردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شاكر محظور جهات التحقيق مواد مخدرة اخبار الحوادث

