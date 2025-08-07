النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور

خاطبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية البنك المركزي للوقوف على حسابات وأرصدة البلوجر شاكر محظور في البنوك.

وطلبت النيابة تقرير مفصل عن طبيعة حسابات وأرصدة شاكر محظور في البنوك للوقوف على طبيعة السحب والإيداع اليومي والشهري.

جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما ، في اتهامه بالإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وحيازة سلاح ناري بالتجمع.

واسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.



كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.