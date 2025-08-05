تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة.

ناقشت جهات التحقيق التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، اليوم في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونفى الاتهامات قائلا: «أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي» ونفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

شاكر محظور، هو اسم الشهرة لـ محمد شاكر حمزة ، المعروف بالتيك توكر ولديه الكثير من المتابعين.

شاكر محظور شاب من مواليد عام 1995 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كان ضابط شرطة سابق، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 2017 وعمل في أسوان برتبة نقيب، قبل أن يترك العمل لأسباب عائلية.

تحول شاكر محظور بعد ذلك إلى نجم على تطبيق "تيك توك"، ويطلق علي شاكر محظور تيك توكر، وحقق شهرة واسعة بسبب محتواه اللايف الذي يجذب آلاف المتابعين يوميًا، ويحقق من خلاله أرباحًا طائلة، حتى أصبح يُعرف شاكر محظور أيضا بلقب دنجوان التيك توك.

في يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.

ووجهت له عدة اتهامات، أبرزها: