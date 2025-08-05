سقطت عليها مروحة في لجنة بالمنوفية.. مستشارة النيابة الإدارية تصر على استكمال عملها

شهد اليوم الأول من تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس الشيوخ واقعة إصابة بعد أن سقطت مروحة سقف داخل مقر اللجنة الانتخابية الفرعية بسرس الليان بمحافظة المنوفية فوق المستشارة عضو النيابة الإدارية ورئيسة اللجنة الفرعية، وبالرغم من إصابتها إلا أنها أصرت على استكمال أعمال الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلفة بها.

من جانبه، وجه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، مع بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، غرفة العمليات برئاسة الهيئة باستمرار متابعة كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف القضائي على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم بما يكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.

وكان المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أدلى بصوته في لجنته الانتخابية صباح أمس الاثنين كما حرص على تَفَقُد عدد من اللجان الانتخابية، حيث أشاد سيادته بدور أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات.