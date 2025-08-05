ضبط سائق توك توك مارس البلطجة على فتاة في المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط سائق توك توك مارس البلطجة والسب في تهديد فتاة عشرينية أثناء سيرها بالطريق العام في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهه كافة صور البلطجة وتأمين ارواح وحياة المواطنين .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من فتاة عشرينية مفاده تعرضها للتهديد من سائق توك توك تطاول عليها بالسب والقذف محاولا الاعتداء عليها .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك لمقطع فيديو يكشف حقيقة وصحة اعتداء سائق التوك توك علي فتاة عشرينية أثناء سيرها بالطريق العام بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة



كما أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي ضم إشراف كل من الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم ومعاونيه محمد أيمن وأحمد الدميري وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتمكنوا من ضبط السائق ومركبة التوك توك كأداة مستخدمه في الجريمة وتم اقتياده إلي ديوان القسم لعرضه على جهات التحقيق.

ضبط المتهم



وبمواجهه المتهم بما ارتكبه اعترف واقر بحدوثه بسبب خلافات ومشادة كلامية مع المبلغة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.