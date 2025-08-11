قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البداية من حدائق أكتوبر.. جدول وطريقة حجز وحدات “سكن لكل المصريين”

أحمد أيمن

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الإثنين، استقبال طلبات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية ضمن الإعلان الأول من المرحلة السابعة لمبادرة "سكن لكل المصريين" الموجهة لفئة متوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر.

جاء ذلك عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفق نظام الحجز الإلكتروني الفوري المعتمد على أسبقية الحجز.

ويتسائل ملايين المواطنين عن كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ومواعيد الحجز الخاصة بباقي المناطق.

كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

تتم عملية الحجز أو التقديم عبر تسجيل الدخول إلى حساب المواطن على المنصة الإلكترونية، ثم اختيار الوحدة من قسم "طلباتي" باستخدام كود الحجز المخصص، يلي ذلك تأكيد العملية برسالة تفيد "تم الاختيار بنجاح". 

وقد دعا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المستهدفين إلى الإسراع في الحجز لضمان الحصول على الوحدات المطروحة قبل نفادها.

جدول حجز شقق سكن لكل المصريين

بدأ اليوم الاثنين 11 أغسطس حجز الوحدات الخاصة بحدائق أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ الحجز غدا الثلاثاء 12 أغسطس للمتقدمين على شقق الغردقة بالبحر الأحمر.

كما قرر الصندوق حجز الشقق في (الدقهلية: جمصة) و(دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) و(الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة)، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، ويوم الأربعاء 13 أغسطس، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز خلال الفترة المخصصة لهم.

مبادرة سكن لكل المصريين

تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين" ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوفير مساكن مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المستحقة، وهي استكمال لبرامج الإسكان الاجتماعي التي انطلقت منذ عام 2014. وقد نجحت المبادرة في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدعم من الدولة من خلال تسهيلات في التمويل العقاري، وفترات سداد طويلة، وأسعار تنافسية مقارنة بالسوق.

ويهدف برنامج "سكن لكل المصريين" إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على المسكن، والحد من ظاهرة العشوائيات، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني المتكامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتوسيع الرقعة العمرانية.

جدير بالذكر أن مدينة حدائق أكتوبر، التي يشملها الطرح الحالي، تُعد من المدن الجديدة الواعدة غرب القاهرة، إذ تتميز بتخطيط عمراني حديث، وارتباط مباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل طريق الفيوم والطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن قربها من المناطق الخدمية الكبرى والمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير.

