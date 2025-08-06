قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا
عضو "التحالف الوطني": مصر مصدر 70% من مساعدات غزة.. وقوافل إغاثة مستمرة
رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3 كراسات شروط.. كل ما تريد معرفته عن الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

يستمر سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية في الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل حتى 18 أغسطس الجاري.

وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي تتضمن الوحدات السكنية المطروحة.

سكن لكل المصريين7

وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح المهندس شريف الشربيني أن أمس، الاثنين 4 أغسطس 2025، نهاية الفترة المخصصة فقط للمواطنين ذوي الهمم لسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية، مع التأكيد على قدرتهم على سداد هذه المبالغ في الفترة الخاصة بكافة المواطنين، وذلك حتى نهايتها.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه مازال بإمكان المواطنين سداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط من خلال منصة مصر الرقمية  https://digital.gov.eg  وذلك حتى نهاية الإعلان.

الإقبال على الطرح الثاني من سكن لكل المصريين7"

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"  للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يشهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل كراسة الشروط 152122 مواطنًا حتى الآن.

منصة مصر الرقمية

 

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم قراءة وصف كراسة الشروط المتاح عبر منصة مصر الرقمية بتأن، بما يساعدهم في اختيار كراسة الشروط المناسبة لهم بدقة.

سكن لكل المصريين(7)محافظات تحت الإنشاء- عام"

وأوضحت أن الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين(7)-محافظات تحت الإنشاء- عام" ، هي كراسة مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم منخفضي الدخل، بالمحافظات (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) بالمراكز أو المدن الواقعة بكل من محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.

سكن لكل المصريين(7) المحافظات وعملاء سابقين "

وأضافت أنه فيما يخص الكراسة الثانية بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين(7)- المحافظات وعملاء سابقين "، فهي كراسة مخصصة لكافة المواطنين، ومتاح التقديم من خلالها على وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، ويقتصر التقديم في محافظة دمياط بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا بمدينة شطا (الإعلان الثامن) وعزبة البرج (إعلان سكن لكل المصريين 3)، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يقتصر التقديم على المتقدمين سابقًا بذات المدينة (بالإعلان العاشر) فقط، علماً بأن الوحدات السكنية بمحافظتى دمياط والبحر الأحمر هى وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

سكن لكل المصريين(7) مدن جديدة ومحافظات

وأضافت السيدة مي عبد الحميد أن الكراسة الثالثة والخاصة بـ"سكن لكل المصريين(7)- مدن جديدة ومحافظات"، فهي كراسة شروط يقتصر التقديم فيها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5"ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة

سكن لكل المصريين7 الاسكان الاجتماعي التمويل العقاري منخفضي الدخل متوسط الدخل شقق الاسكان الاجتماعي 6 أكتوبر العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يوجه رسائل لجماهير الزمالك: "عندي ثقة في موسم ناجح"

شوبير

شوبير: صفقة جناح الزمالك تفشل بسبب تمسك بيراميدز بنجومه

لاعب الكيان شون وايزمان

دعا لـ"محو غزة".. ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

ترامب ينتقد بشدة إعادة تصميم علامة جاجوار بسبب إعلان

جاجوار وترامب
جاجوار وترامب
جاجوار وترامب

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد