وزير الإسكان يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أدلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا المشهد الانتخابي.



ودعا المهندس شريف الشربيني، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.



وكان وزير الإسكان قد أصدر توجيهات لكافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر