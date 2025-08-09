العد التنازلي بدأ.. آخر موعد لحجز شقة في سكن لكل المصريين 7

تشهد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز وسداد مقدمات جدية التعاقد سيظل مفتوحًا حتى 28 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي الذي يجب على الراغبين في التقديم الالتزام به لتفادي فقدان فرصة الحصول على وحدة ضمن المشروع.

وأكدت الوزارة أن المبادرة موجهة بالأساس لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وتعد المرحلة الحالية واحدة من أكبر الطروحات من حيث عدد الوحدات ومساحاتها وتنوعها.

تفاصيل الطرح الجديد لمشروع "سكن لكل المصريين 7"

يضم الطرح الحالي نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر صديقة للبيئة، بما يواكب التوجه العالمي نحو البناء المستدام.

كما أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في هذا الطرح ستُمنح للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم يحصلوا على وحدة في ذلك الوقت.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 وكيفية الحصول عليها

بدأت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع في الطرح بداية من 15 يوليو الماضي، وهي متاحة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويمكن الحصول عليها بعدة طرق:

من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg.

عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط digital.gov.eg.

أو من خلال المكاتب المخصصة في المحافظات.

قيمة جدية الحجز وأنظمة السداد

حددت وزارة الإسكان قيمة جدية الحجز وفقًا لنوع الوحدة على النحو التالي:

25 ألف جنيه: للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

50 ألف جنيه: للوحدات تحت الإنشاء، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

أما أنظمة السداد، فتكون عبر التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة:

8%: لمحدودي الدخل.

12%: لمتوسطي الدخل.

خطوات التقديم وحجز الوحدات إلكترونيًا في سكن لكل المصريين 7

لإتمام الحجز بنجاح، على المتقدم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية. https://cservices.shmff.gov.eg/ إنشاء حساب شخصي برقم الهاتف والرقم القومي. سداد قيمة جدية الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا. تحميل كراسة الشروط وقراءتها بعناية. تجهيز ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي سارية. بيان دخل حديث معتمد من جهة العمل. شهادة الحالة الاجتماعية. متابعة حالة الطلب لحين إخطار المقبولين مبدئيًا.

مميزات مشروع "سكن لكل المصريين 7"