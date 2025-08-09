قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
خدمات

العد التنازلي بدأ.. آخر موعد لحجز شقة في سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
عبد العزيز جمال

تشهد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز وسداد مقدمات جدية التعاقد سيظل مفتوحًا حتى 28 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي الذي يجب على الراغبين في التقديم الالتزام به لتفادي فقدان فرصة الحصول على وحدة ضمن المشروع.

وأكدت الوزارة أن المبادرة موجهة بالأساس لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وتعد المرحلة الحالية واحدة من أكبر الطروحات من حيث عدد الوحدات ومساحاتها وتنوعها.

تفاصيل الطرح الجديد لمشروع "سكن لكل المصريين 7"

يضم الطرح الحالي نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر صديقة للبيئة، بما يواكب التوجه العالمي نحو البناء المستدام.
كما أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في هذا الطرح ستُمنح للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم يحصلوا على وحدة في ذلك الوقت.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 وكيفية الحصول عليها

بدأت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع في الطرح بداية من 15 يوليو الماضي، وهي متاحة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويمكن الحصول عليها بعدة طرق:

من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg.

عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط digital.gov.eg.

أو من خلال المكاتب المخصصة في المحافظات.

قيمة جدية الحجز وأنظمة السداد

حددت وزارة الإسكان قيمة جدية الحجز وفقًا لنوع الوحدة على النحو التالي:

  • 25 ألف جنيه: للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.
  • 50 ألف جنيه: للوحدات تحت الإنشاء، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

أما أنظمة السداد، فتكون عبر التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة:

  • 8%: لمحدودي الدخل.
  • 12%: لمتوسطي الدخل.

خطوات التقديم وحجز الوحدات إلكترونيًا في سكن لكل المصريين 7

لإتمام الحجز بنجاح، على المتقدم اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية. https://cservices.shmff.gov.eg/ 
  2. إنشاء حساب شخصي برقم الهاتف والرقم القومي.
  3. سداد قيمة جدية الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا.
  4. تحميل كراسة الشروط وقراءتها بعناية.
  5. تجهيز ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
  6. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  7. بيان دخل حديث معتمد من جهة العمل.
  8. شهادة الحالة الاجتماعية.
  9. متابعة حالة الطلب لحين إخطار المقبولين مبدئيًا.

مميزات مشروع "سكن لكل المصريين 7"

  • وحدات بأسعار مدعومة مقارنة بسعر السوق.
  • أنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.
  • وحدات جاهزة وأخرى تحت الإنشاء لتناسب احتياجات جميع العملاء.
  • مراعاة البعد البيئي عبر وحدات الإسكان الأخضر.
  • منح الأولوية للمستبعدين سابقًا من الطروحات السابقة.
سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 مشروع سكن لكل المصريين 7 كراسة الشروط كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 قيمة جدية الحجز حجز الوحدات إلكترونيًا في سكن لكل المصريين 7

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

مصحف

لست قادرا على الزواج فهل الصيام الحل فقط؟ عالم أزهري يع روشتة شرعية

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

