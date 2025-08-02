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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» والطرق بمدينة برج العرب الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وعددا من الطرق والمحاور بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ 5016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل (المرحلة الخامسة) الحي السكني التاسع، والجاري تنفيذها بنسبة تنفيذ متوسطة.

وتابع موقف أعمال المرافق والخدمات المنفذة والجاري تنفيذها وتشمل مدرستي تعليم أساسي، و3 أسواق، وعدد (1) وحدة صحية و(2) حضانة، ومسجد (أهالي)، حيث وجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية كل 15 يوماً لرصد معدلات التنفيذ  للمشروع ودفع العمل للانتهاء من المشروع والإسراع بالخدمات الجاري تنفيذها ورفع المخلفات.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، عددا من الطرق والمحاور بالمدينة.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير برفع المخلفات والاهتمام بالزراعات واستغلال الأراضي على جانبي الطريق وطرحها للاستثمار والاهتمام بأعمال النظافة.

 

شريف الشربيني سكن لكل المصريين برج العرب الجديدة

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