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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2025

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا.

وأكد عدد من التجار أن السوق تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة.

أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

حديد عز
40350 جنيهًا.

حديد بشاي
38500 جنيه.

حديد المصريين
38000 جنيه.

حديد العتال
39000 جنيه.

حديد المراكبي
37500 جنيه.

حديد الكومي
35000 جنيه.

حديد العشري
36200 جنيه.

حديد المعادي
36000 جنيه.

حديد الجيوشي
37000 جنيه.

حديد بيانكو
37500 جنيه.

حديد مصر ستيل
34000 جنيه.

حديد سرحان
34500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

أسمنت المسلح
3950 جنيهًا.

أسمنت النصر
3850 جنيهًا.

أسمنت وادي النيل
3800 جنيه.

أسمنت لافارج
3900 جنيه.

أسمنت السويدي
3920 جنيها. 

أسمنت حلوان
3470 جنيها. 

أسمنت السويس
3450 جنيها.

أسمنت الفهد
3350 جنيها. 

أسمنت المصريين
3400 جنيه.

أسمنت أسيوط
3500 جنيه.

أسمنت العسكري
3600 جنيه.

أسمنت سيناء
3450 جنيها. 

الأسمنت الأبيض
من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.

أسعار مواد البناء الحديد الأسمنت

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