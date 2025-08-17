تنمية المشروعات: تعاون لتعزيز مستقبل الامتياز التجاري العربي

يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع إحدى مؤسسات الامتيازات الوطنية السعودية، بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية المصرية والسعودية، وتسريع أعمال الامتياز التجاري، وتطوير العلامات المحلية لتكون جاهزة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل علي دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها علي فتح أسواق خارجية لضمان تطورها وزيادة إنتاجها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني .





وصرح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذا التعاون يأتي في إطار التحضيرات لإقامة المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، والذى يعتبر أكبر حدث من نوعه على مستوى الوطن العربي، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية وعدد من الدول العالمية، وبحضور واسع للجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية المصرية و السعودية .



وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق برامج عملية لتسريع أعمال الفرنشايز في مصر، وتطوير العلامات التجارية المحلية لتصل إلى معايير التنافسية الدولية، إلى جانب إطلاق جائزة الامتياز العربي بنسختها الجديدة، التي ستكرم الابتكار والتميز في قطاع الامتياز التجاري على مستوى المنطقة.



من جانبها، أعربت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة الشركة والمنظم للمعرض عن سعادتها بهذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات كواحد من أهم المؤسسات العربية المعنية بتطوير ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مؤكدة أنها تمثل مرحلة جديدة ونوعية في مسار دعم قطاع الامتياز التجاري العربي، وتعزيز حضور العلامات السعودية والمصرية في السوق المصري والسعودى، مستندة إلى خبرة المؤسسة الكبيرة في تنظيم المحافل الدولية المتخصصة .

كما وجهت الشكر إلى السفارة السعودية في القاهرة ممثلةً في الملحق التجاري السعودي، على دعمه وجهوده الحثيثة لتمكين المؤسسات والشركات السعودية من دخول السوق المصري والتعاون مع كبري المؤسسات المصرية لدعم مختلف التوجهات التنموية والاقتصادية .



وأكد باسل رحمي أهمية هذا التعاون تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية دعم العلامات التجارية المصرية خاصة المرتبطة برواد الأعمال .

