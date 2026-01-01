محمد رمضان يستعد لانطلاق 7 سنوات نجاح.. توقعات الأبراج تكشف المفاجآت

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية إيمان خير، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.



وقالت "خير" خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة صدى البلد بمناسبة رأس السنة، إن الفنان محمد رمضان سيكون من أبرز المستفيدين فلكيًا خلال الفترة المقبلة.

برج الجوزاء



وأضافت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية:"محمد رمضان مولود برج الجوزاء، وتأثير كوكب أورانوس عليه هيبقى قوي جدًا، السنة دي بداية رجوعه الحقيقي، ونجاحاته هتستمر 7 سنين قدام، وهيظهر أقوى من أي وقت فات".