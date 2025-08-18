قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

50 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد جدية حجز سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة الإسكان عن اقتراب الموعد الأخير لسداد مبالغ جدية حجز مشروع "سكن لكل المصريين 7" والذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. 

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، حيث تم الإعلان مؤخرا عن الطرح الثاني من مشروع سكن لكل المصريين 7.

طرح سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

كيفية سداد جدية الحجز

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في جميع المدن والمحافظات، وقد بدأ سداد الرسوم منذ يوم 5 من هذا الشهر. 

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يزال بإمكان المواطنين سداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط من خلال المنصات المتاحة حتى انتهاء فترة الإعلان.

جدير بالذكر أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خاصة مع اقتراب غلق باب الحجز.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 

في سياق متصل، نصحت مي عبد الحميد المواطنين الراغبين في التقديم بضرورة قراءة كراسة الشروط المتاحة عبر منصة مصر الرقمية بدقة، وذلك لتسهيل اختيار كراسة الشروط المناسبة لهم. 

الكراسة الأولى مخصصة لمحدودي الدخل في محافظات تحت الإنشاء، حيث الوحدات ستكون جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا.

أما الكراسة الثانية فهي مخصصة لمواطنين يمكنهم التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في مناطق مختلفة. كما تتضمن الكراسة الثالثة مدن جديدة ومحافظات، وتقتصر على العملاء الذين تقدموا على الإعلان السابق.

وفي حال احتاج المواطنون إلى أي استفسارات أو دعم فني، يمكنهم الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999. الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

آخر موعد لسداد جدية الحجز

يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، حيث يبلغ قيمة مقدم الحجز 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم. و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

كما يمكن التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري الذي يمتد لمدة 20 عامًا، بفائدة تبلغ 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

يستمر التقديم وسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل حتى 28 أغسطس 2025. 

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 آخر موعد لحجز سكن لكل المصريين كراسة شروط الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

ياسين مرعي

أحمد حسن يكشف سبب عدم مشاركة ياسين مرعي وتريزيجيه في مران الأهلي

مران الاهلي

موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي وغزل المحلة

الأهلي

بشرى سارة: جاهزية نجم الأهلي لمواجهة غزل المحلة

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد