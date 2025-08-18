50 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد جدية حجز سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان عن اقتراب الموعد الأخير لسداد مبالغ جدية حجز مشروع "سكن لكل المصريين 7" والذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، حيث تم الإعلان مؤخرا عن الطرح الثاني من مشروع سكن لكل المصريين 7.

طرح سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

كيفية سداد جدية الحجز

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في جميع المدن والمحافظات، وقد بدأ سداد الرسوم منذ يوم 5 من هذا الشهر.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يزال بإمكان المواطنين سداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط من خلال المنصات المتاحة حتى انتهاء فترة الإعلان.

جدير بالذكر أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خاصة مع اقتراب غلق باب الحجز.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعى

في سياق متصل، نصحت مي عبد الحميد المواطنين الراغبين في التقديم بضرورة قراءة كراسة الشروط المتاحة عبر منصة مصر الرقمية بدقة، وذلك لتسهيل اختيار كراسة الشروط المناسبة لهم.

الكراسة الأولى مخصصة لمحدودي الدخل في محافظات تحت الإنشاء، حيث الوحدات ستكون جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا.

أما الكراسة الثانية فهي مخصصة لمواطنين يمكنهم التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في مناطق مختلفة. كما تتضمن الكراسة الثالثة مدن جديدة ومحافظات، وتقتصر على العملاء الذين تقدموا على الإعلان السابق.

وفي حال احتاج المواطنون إلى أي استفسارات أو دعم فني، يمكنهم الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999. الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

آخر موعد لسداد جدية الحجز

يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، حيث يبلغ قيمة مقدم الحجز 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم. و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

كما يمكن التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري الذي يمتد لمدة 20 عامًا، بفائدة تبلغ 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

يستمر التقديم وسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل حتى 28 أغسطس 2025.