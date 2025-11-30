جيش الاحتلال يعثر على جثث قائد كتيبة رفح ونائبه وضابط سرية

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن التطورات الميدانية في جنوب القطاع تشهد تصعيدًا لافتًا، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات مكثفة طالت مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مدينة رفح وأجزاء من جنوب شرق محافظة خان يونس.



وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن تلك الغارات تزامنت مع عمليات عسكرية مستمرة في محيط المناطق التي عزلها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أبو كويك أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه قتل جميع المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا عالقين داخل مدينة رفح، مؤكداً عثوره على جثث يُعتقد أنها تعود لقائد كتيبة رفح ونائبه، إضافة إلى قائد سرية في التشكيل نفسه، لكنه شدد على أن المصادر الفلسطينية لم تتمكن من تأكيد هذه الرواية أو نفيها، بسبب انقطاع وسائل الاتصال بالكامل عن المقاتلين داخل المدينة منذ فرض الطوق العسكري الإسرائيلي عليها وفصلها عن بقية مناطق القطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن دوي انفجارات ما يزال يُسمع بين الحين والآخر في المناطق الشرقية من الخط الأصفر، مرجّحًا أن تكون ناجمة عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي ضمن تحركاته العسكرية المتواصلة، مؤكدا أن حالة من الترقب والحذر تخيّم على المنطقة، في ظل غياب أي معلومات دقيقة من داخل رفح بسبب استمرار العزل الميداني ومنع وصول الطواقم الصحفية والإنسانية إليها.