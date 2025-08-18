قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
اقتصاد

وزير الإسكان يُتابع موقف تنفيذ 4761 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان

آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 4761 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الأخضر.

وفي السياق نفسه، شدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجولات الميدانية بمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات والمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال.

 وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية بمنطقة الخدمات الإقليمية، مستهلاً جولته بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط"، لمتابعة أعمال تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، حيث يضم المشروع ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، وبلغت نسبة الإنجاز نحو ٩٥٪، ما يعكس قرب اكتمال المشروع وتسليمه للمستفيدين.

كما شملت الجولة متابعة تنفيذ مشروع "الإسكان الأخضر – محور منخفضى الدخل" بمرحلتيه الخامسة والسادسة؛ حيث تتكون المرحلة الخامسة من ٩٠ عمارة بإجمالي ١٨٤٢ وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، بنسبة إنجاز وصلت إلى ٨٠٪، فيما تضم المرحلة السادسة ٥٤ عمارة بإجمالي ١٢٩٦ وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، بنسبة إنجاز ٢٠٪.

وخلال الجولة، شدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المقررة، وضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير سكن متكامل الخدمات، مع مراعاة المعايير البيئية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة بمدينة العاشر من رمضان.

خطه الدوله مدينه العاشر من رمضان الخدمات الإقليمية

