وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
عضو لجنة تنمية الصادرات يشيد بتوجه الدولة لمعالجة خام الحديد وتعظيم قيمته المضافة لتعزيز تنافسية صناعة الصلب

أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، بقرار وزارة الصناعة بشأن تشكيل لجنة وطنية برئاسة  هيئة التنمية الصناعية، تضم في عضويتها هيئة الثروة المعدنية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من المراكز التكنولوجية المتخصصة، لدراسة خام الحديد المصري ورفع جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية.


وأكد العشري أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية وحرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيدًا بجهود الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الدراسات الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الوطني.


وأوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن معالجة الشوائب المصاحبة لخام الحديد المحلي، ستفتح المجال أمام إنتاج صلب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات المشروعات القومية وصناعات استراتيجية متعددة، من بينها السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والمعدات الثقيلة، والصناعات البترولية والميكانيكية، بما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية .

وأشار العشري إلى أن تكامل أدوار المؤسسات المعنية في هذا الملف، بدءًا من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية، وصولًا إلى المراكز التكنولوجية المتخصصة، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المؤسسي القادر على تحويل خام الحديد المصري إلى رافعة حقيقية للصناعة الوطنية، وبما يواكب التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الصناعات الثقيلة.

وأضاف عضو لجنة تنمية الصادرات أن تطوير سلاسل القيمة لخام الحديد لا يقتصر على البُعد الصناعي فحسب، بل يمتد ليعزز قدرة مصر التصديرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن زيادة  الاعتماد على الخام المحلي يمثل درعًا استراتيجيًا يحمي الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية، ومشددًا على أن الأمن الصناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الاقتصادي لمصر.

كما أشار  العشرى إلى أن هذا التوجه يتوافق مع التزامات مصر البيئية ضمن رؤية 2030، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الصناعات الخضراء، بما يجعل قطاع الصلب المصري أكثر توافقًا مع معايير التجارة الدولية الجديدة ومتطلبات الأسواق العالمية.

واختتم العشري تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري اليوم يمثل خطوة فارقة في مسيرة الصناعة المصرية، ويؤكد أن الدولة بقيادتها السياسية وبجهود مؤسساتها، تسير في طريق واضح نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات الحديد والصلب، مشددًا على أن رجال الصناعة سيظلون داعمين لهذا التوجه باعتباره أمنًا قوميًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمستقبل الوطن

