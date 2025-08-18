قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انطلاق الدورة الـ37 من أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط.. سبتمبر المقبل

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحارى 2025"، أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2025، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وكلا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصناعة والنقل، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأتي هذه النسخة تأكيدًا لمكانة المعرض كمنصة محورية لتحديث القطاع الزراعي وتعزيز التعاون والاستثمار محليًا ودوليًا.

ويُعد المعرض محطة سنوية محورية تجمع أبرز الفاعلين في القطاع الزراعي من أكثر من 20 دولة، من ضمنها الصين، والهند، وإيطاليا، وتركيا.

وبدعم من شركات ومؤسسات رائدة مثل البنك الزراعي المصري، وشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وإيفر جرو، والسويدي ووطنية، وتكنو سيدز، وتكنو كيم، وطنطا موتورز، والبنك الأهلي المصري، سيستضيف المعرض أكثر من 90 متحدثاً وخبيراً، ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 20,000 زائر و5000 مشارك في الندوات والمؤتمرات، إلى جانب أكثر من 350 شركة عارضة، وعدة برامج تعليمية متخصصة.

كما يشهد هذا العام انطلاقة مميزة لبرنامج بعثة المشترين الدوليين، الذي توسّع نطاقه ليشمل أسواقًا رئيسية في الشرق الأوسط، إلى جانب القارة الإفريقية، وذلك في إطار التطور الاستراتيجي المستمر لمعرض "صحارى". حيث يضم البرنامج وفودًا من دول بارزة مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، والأردن، في خطوة تهدف إلى دعم العارضين المصريين وتعزيز فرص تصدير المنتجات والخدمات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى تعميق الشراكة والتعاون التجاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وإلى جانب البعثة الدولية، يستضيف المعرض أيضًا هذا العام مجموعة واسعة من المشترين المحليين القادمين من محافظات مختلفة مثل بني سويف، المنيا، والفيوم، فضلًا عن حضور لافت من المزارعين وأصحاب المزارع من شتى أنحاء الجمهورية، وهو ما يعكس الدور المحوري لمعرض "صحارى" في تعزيز التنمية الزراعية وتوسيع شبكة الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، صرّحت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى، قائلة: "نفخر بالدور الفعال الذي يلعبه معرض صحارى في دفع عجلة التنمية الزراعية محليًا وإقليميًا. 

وتأتي دورة هذا العام لتستكمل رحلة المعرض في تسليط الضوء على التقنيات الزراعية الذكية التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، اتساقًا مع خطة الدولة لزيادة صادرتها الزراعية بنسبة 20% في العام الجاري."

ويأتي تنظيم المعرض في وقت يشهد فيه قطاع الأعمال الزراعية في إفريقيا نموًا لافتًا، إذ تشير تقديرات بنك التنمية الإفريقي إلى أن حجم هذا السوق بلغ نحو 280 مليار دولار أمريكي في عام 2023، منها 35 مليارًا تمثل السوق المصري وحده.

ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19.94%.، مما يجعل القطاع الزراعي المصري فرصة سانحة للاستثمار.

ومن هنا، يقدم معرض صحارى الدولي للزراعة، لأول مرة، منطقة مخصصة للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة (start x Sahara)، بالتعاون مع "انطلاق". 

وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة للتوسع والنمو وجذب المستثمرين.

 ولتحقيق ذلك، ستستضيف المنطقة جلسات حوارية حول فرص الاستثمار، مما يدعم الشركات المحلية في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحقيق التوسع المنشود. 

وتسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

ويغطي المعرض و المؤتمر مجموعة واسعة من القطاعات الزراعية، تشمل الأسمدة، والبذور، والري، والميكنة الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، وما بعد الحصاد، بالإضافة إلى قطاع جديد متخصص في الأدوية البيطرية والأعلاف.

 وبفضل هذا التنوع في القطاعات والخبرات، يجتذب المعرض جمهورًا واسعًا من المُساهمين في منظومة الزراعة من بينهم مزارعون، مستثمرون، مهندسو زراعة، ممثلو الجهات الحكومية، مستشارون، وشركات التصنيع الغذائي، مما يرسّخ مكانته كمنصة شاملة تربط بين مختلف أطراف القطاع الزراعي، إلى جانب تطبيق ذكي يُسهّل تجربة الزوار ويضمن تحقيقهم أقصى استفادة من مشاركتهم.

كما تشمل دورة هذا العام سلسلة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات القطاع، من أهمها مؤتمر "صحارى التقني" الذي سيناقش أحدث الممارسات المستدامة في الزراعة، والاستثمارات والتداول في القطاع الزراعي، وإدارة الموارد المائية والري، وذلك إلى جانب "برنامج توفيق الأعمال وبعثة المستثمرين"، الذي يربط بين العارضين الراغبين في التصدير ومشترين مستضافين من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما يضمن لهم تحقيق عائد استثماري ملموس.

ويقدم المعرض أيضاً "ملتقى النساء في مجال الزراعة"، ومنطقة الاستشارات الزراعية، وورش عمل تقنية متخصصة، من أبرزها ورشة عمل بعنوان "الممارسات الزراعية الجيدة والتنمية المستدامة"، يقدمها دكتور ممدوح عيسى، العضو المنتدب لشركة AHDOوخبير سلامة الغذاء والتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من الخبراء في القطاع. وستُعقد ورشة عمل أخرى بالتعاون مع إدارة الزراعة والشؤون الريفية بمقاطعة تشجيانغ الصينية بعنوان" آلات تشجيانغ الزراعية في مصر".

جدير بالذكر أن معرض "صحارى"، الذي انطلق عام 1987، تطوّر ليصبح منصة سنوية تجمع بين العرض التجاري والمحتوى العلمي، من خلال ندوات وورش عمل متخصصة تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في القطاع الزراعي، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للمعرفة والتجارة في الزراعة المصرية.

