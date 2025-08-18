صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة الأداء الإيجابي بعد إغلاقها أمس على صعود، وسط تحسن في شهية المستثمرين.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة:

صعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% مسجلًا 36032 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.2% ليصل إلى 44194 نقطة.

قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.33% ليغلق عند 16216 نقطة.

زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.48% محققًا 10739 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% ليصل إلى 14402 نقطة.

ويعكس الصعود الجماعي للمؤشرات استمرار حالة التفاؤل داخل السوق، مدعومًا بمشتريات محلية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من المحفزات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.