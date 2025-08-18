سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي المصري، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين البنوك.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة العملات وتأثيرها على التحويلات والمدخرات.

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 13.10 جنيه، وسعر البيع 13.18 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 13.12 جنيه، وسعر البيع 13.20 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء 13.12 جنيه، وسعر البيع 13.20 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 13.12 جنيه، وسعر البيع 13.20 جنيه.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء 13.12 جنيه، وسعر البيع 13.20 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 13.13 جنيه، وسعر البيع 13.21 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 13.13 جنيه، وسعر البيع 13.21 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 13.10 جنيه، وسعر البيع 13.18 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 13.14 جنيه، وسعر البيع 13.22 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 13.10 جنيه، وسعر البيع 13.18 جنيه.



ويُلاحظ أن الفروقات الطفيفة بين البنوك تعكس اختلاف السيولة والسياسات الداخلية لكل بنك، بالإضافة إلى تقلبات الطلب على الدرهم الإماراتي من قبل المتعاملين والمستثمرين.

وينصح خبراء الاقتصاد والمتعاملون في السوق المصرفي بمتابعة أسعار العملات يوميًا، خاصة عند القيام بعمليات التحويل أو السفر أو التعاملات التجارية لضمان الحصول على أفضل الأسعار.

ويستمر الدرهم الإماراتي في كون أحد العملات الأساسية التي يحرص عليها المواطنين والمستثمرين المصريين، خاصة مع زيادة التعاملات التجارية والسفر بين مصر والإمارات.