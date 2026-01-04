بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل “قسمة العدل” من بطولة الفنانة إيمان العاصى وعدد كبير من نجوم الفن ، استعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة قناة on ومنصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، عابد عناني، دنيا ماهر، إيناس كامل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

كان آخر ظهور درامي لإيمان العاصي في عام 2024 من خلال مسلسل «برغم القانون»، الذي دارت أحداثه حول محامية تعيش في بورسعيد وتواجه صدمة اختفاء زوجها المفاجئ بعد عشر سنوات من الزواج، لتبدأ رحلة بحث تكشف العديد من الأسرار.