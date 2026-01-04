إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

أصيب سائق شاحنة نقل، في حادث مروري، اليوم الأحد، وقع على طريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب شاحنة نقل حاصلات زراعية على طريق الداخلة – شرق العوينات عن منطقة الكيلو 85، أسفر عن إصابة قائدها، ويدعى “فارس عوض محمد- 21 عامًا”، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بالتعاون مع وحدة المرور، معدات وأوناش؛ لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.