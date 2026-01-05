سجي هندي: قضايا الشباب والمرأة والصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت قبة البرلمان

أكدت النائبة الدكتورة سجي هندي، عضو مجلس النواب، أن قضايا الشباب والمرأة، إلى جانب ملفي الصحة والتعليم، تأتي على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الملفات الحيوية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.



وأوضحت النائبة سجي هندي، في تصريحات لها على هامش حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً برلمانيًا جادًا يجمع بين الدورين التشريعي والرقابي، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وأشادت النائبة سجي هندي بالدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب والمرأة، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذين الملفين من خلال إطلاق المبادرات القومية والبرامج الوطنية التي تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مواقع العمل وصنع القرار.



وشددت النائبة الدكتورة سجي هندي على حرصها الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب والمرأة، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.