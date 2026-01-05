قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
سجي هندي: قضايا الشباب والمرأة والصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت قبة البرلمان

ماجدة بدوى

أكدت النائبة الدكتورة سجي هندي، عضو مجلس النواب، أن قضايا الشباب والمرأة، إلى جانب ملفي الصحة والتعليم، تأتي على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الملفات الحيوية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.


وأوضحت النائبة سجي هندي، في تصريحات لها على هامش حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً برلمانيًا جادًا يجمع بين الدورين التشريعي والرقابي، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.


وأشادت النائبة سجي هندي بالدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب والمرأة، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذين الملفين من خلال إطلاق المبادرات القومية والبرامج الوطنية التي تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مواقع العمل وصنع القرار.


وشددت النائبة الدكتورة سجي هندي على حرصها الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب والمرأة، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

