قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
يوسف رشدان بعد استلام كارنيه مجلس النواب: كلنا في خدمة الوطن والمواطن

النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعرب النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة عن سعادته باستلام كارنيه عضويته في المجلس للعام 2025، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل فرصة لخدمة الوطن والمواطن على أكثر من مستوى.

وصف رشدان لحظة استلامه الكارنيه بأنها "لحظة لا تُنسى"، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي منحها له أهالي الدائرة.

 وقال: "كلنا في خدمة الوطن والمواطن، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي النيابي بكل أمانة وجدية".

وأضاف أن العمل البرلماني يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا دائمًا تجاه مصالح الشعب، مع الحرص على أن يكون على قدر الثقة الممنوحة من المواطنين.

وأكد رشدان أن دوره النيابي لا يقتصر على القضايا الخدمية في الدائرة، بل يمتد إلى العمل التشريعي وصياغة القوانين التي تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة في اللجان البرلمانية ودراسة المشروعات والقوانين بعناية تهدف إلى وضع تشريعات تحمي مصالح المواطنين وتعزز التنمية المستدامة، مشددًا على أن الموازنة بين العمل الخدمي والجهود التشريعية تمثل أحد أهم أولوياته في المجلس.

وأشار النائب إلى أن التواصل المستمر مع أبناء الدائرة يعد من أولوياته الأساسية، حيث يسعى لسماع مطالبهم ومتابعة احتياجاتهم عن قرب، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات وبرامج عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والشباب.

وأعرب النائب يوسف رشدان عن فخره واعتزازه بتمثيل حزب حماة الوطن داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يمتلك رؤية وطنية واضحة تقوم على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

وأوضح أن انتماءه لحزب حماة الوطن يحمّله مسؤولية مضاعفة للعمل وفق مبادئ الحزب التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة، مشددًا على التزامه بالتنسيق المستمر مع قيادات الحزب وأعضائه لدعم المبادرات التشريعية والخدمية التي تلبي تطلعات الشارع المصري وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد رشدان أن عضوية البرلمان ليست مجرد تمثيل رمزي، بل هي فرصة حقيقية للعمل على المستوى الوطني، والمساهمة في صياغة قوانين تسهم في تحقيق التنمية وحماية حقوق المواطنين، مع الحرص على تمثيل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة بكفاءة ومصداقية عالية.

