أخبار البلد

ضبط 24 شخصا في 6 محافظات لقيامهم بمحاولة عرقلة سير انتخابات مجلس النواب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 24 شخصا في 6 محافظات لقيامهم بمحاولة عرقلة سير انتخابات مجلس النواب.

ففي البحيرة، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة من ضبط شخص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. 

وفي دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة تم ضبط شخصين بمحيط دائرة انتخابية، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي مركز شرطة المحمودية بالبحيرة تم ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية ومركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" والتجول بهما بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. 

وتم التحفظ على مركبة التوك توك والدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي نفس الدائرة، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط شخص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
وفي الأقصر، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر من ضبط شخص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين. 

وفي دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر تم ضبط شخص بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي نفس الدائرة تم ضبط شخصين بحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه. 

وفي المنيا، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا. 

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وبمواجهته اعترف بقيامه باصطحاب الناخبين بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي دائرة قسم شرطة ملوى أيضا تم ضبط شخصين بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين وبطاقات رقم قومي خاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه. 

وفي دائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا تم ضبط شخص وسيدتين بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية خاصة لإثنين من المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحهما. 

وفي دائرة مركز شرطة المنيا تم ضبط شخص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. 

وفي الإسكندرية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية من ضبط شخص وسيدة حال استقلالهما سيارة ميكروباص بمحيط الدائرة ، وقيامهما بتجميع بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. 

وفي الجيزة، تمت ضبط سيدتين بإحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي أسوان تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو من ضبط شخص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي مركز شرطة إدفو تم ضبط شخص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الدوائر الانتخابية مجلس النواب

