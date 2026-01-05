أيمن محسب يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب 2026.. ويؤكد: المجلس يباشر مهامه في مرحلة استثنائية

تسلم الدكتور أيمن محسب كارنيه عضوية مجلس النواب لدور الانعقاد 2026، وذلك إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، في توقيت بالغ الدقة تمر به الدولة المصرية على المستويين الداخلي والإقليمي، بما يحمله من تحديات تتطلب أداء برلمانيا مسؤولا يواكب طبيعة المرحلة.



وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المجلس في تشكيله الجديد يباشر مهامه في مرحلة استثنائية، تفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن المجلس سيكون مطالبا بدور تشريعي ورقابي أكثر فاعلية، يستجيب لتحديات الواقع ويعبر عن تطلعات المواطنين.

وأضاف «محسب» أن الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للتشريعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب استكمال منظومة القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.



وأكد عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للمجلس لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، مشددا على ضرورة المتابعة الجادة لأداء الحكومة، والتأكد من حسن تنفيذ السياسات العامة، وضمان كفاءة استخدام الموارد، في إطار من الشفافية واحترام الدستور، مشيرا إلى أن المجلس يأتي أيضا في ظل تحديات إقليمية معقدة، تتطلب دعما برلمانيا كاملا للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعزيز المواقف الوطنية في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملفات الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.



وشدد النائب أيمن محسب على أن المرحلة المقبلة تستلزم تواصلا مباشرا ودائما بين النواب والشارع المصري، قائلا:" المجلس الجديد مطالب بأن يكون معبرا حقيقيا عن هموم المواطنين، وحريصا على طرح حلول تشريعية واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات."