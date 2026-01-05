قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أيمن محسب يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب 2026.. ويؤكد: المجلس يباشر مهامه في مرحلة استثنائية

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تسلم الدكتور أيمن محسب كارنيه عضوية مجلس النواب لدور الانعقاد 2026، وذلك إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، في توقيت بالغ الدقة تمر به الدولة المصرية على المستويين الداخلي والإقليمي، بما يحمله من تحديات تتطلب أداء برلمانيا مسؤولا يواكب طبيعة المرحلة.


وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  إن المجلس في تشكيله الجديد يباشر مهامه في مرحلة استثنائية، تفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن المجلس سيكون مطالبا بدور تشريعي ورقابي أكثر فاعلية، يستجيب لتحديات الواقع ويعبر عن تطلعات المواطنين.

وأضاف «محسب» أن الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للتشريعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب استكمال منظومة القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.


وأكد عضو مجلس النواب،  أن الدور الرقابي للمجلس لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، مشددا على ضرورة المتابعة الجادة لأداء الحكومة، والتأكد من حسن تنفيذ السياسات العامة، وضمان كفاءة استخدام الموارد، في إطار من الشفافية واحترام الدستور، مشيرا إلى أن المجلس  يأتي أيضا في ظل تحديات إقليمية معقدة، تتطلب دعما برلمانيا كاملا للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعزيز المواقف الوطنية في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملفات الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.


وشدد النائب أيمن محسب على أن المرحلة المقبلة تستلزم تواصلا مباشرا ودائما بين النواب والشارع المصري، قائلا:" المجلس الجديد مطالب بأن يكون معبرا حقيقيا عن هموم المواطنين، وحريصا على طرح حلول تشريعية واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات."

أيمن محسب كارنيه عضوية مجلس النواب ملفات الأمن القومي الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب وخطف مادورو.. لماذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة المجرمة دوليا؟

ترامب

ترامب يجدد مساعيه لضم جرينلاند.. فما هي الحجة هذه المرة؟

الذهب

الذهب يتألق مجددا ويقفز بأكثر من 2% مع تصاعد الأزمة في فنزويلا

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد