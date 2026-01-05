أسوان.. الحصر العددي لمقعد الدائرة الرابعة في إدفو بإعادة انتخابات النواب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بمحافظة أسوان عن الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها المرشحان المتنافسان باللجنة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب .

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 337135 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110447 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة نحو 2703 صوت ، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 107744 صوت .

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب

وحصل المرشح محمد أبو الخير على 54966 صوت ، والمرشح الشاذلى الزعيم على 52778 صوت .