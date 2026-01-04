محافظ أسوان يتابع غلق صناديق جولة الإعادة لإنتخابات النواب وتأمين الفرز بواسطة مديرية الأمن

شهدت العملية الإنتخابية لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، أجواء هادئة ومستقرة على مدار يومى التصويت ، تجسدت فى الإقبال المتواصل للمواطنين على صناديق الإقتراه للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الإنتخابية.

وحرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إجراءات غلق صناديق الإقتراع لحظة بلحظة من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك داخل جميع اللجان الإنتخابية البالغ عددها 152 لجنة موزعة على 3 دوائر يبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 840 ألف و731 ناخب وناخبة .

وأوضح المحافظ أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين للمشاركة فى العملية الإنتخابية حيث تم التنسيق مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لمد فترة التصويت بعد الموعد الرسمى للغلق المحدد له تمام الساعة التاسعة مساءاً، والدفع بعدد من القضاة إلى بعض اللجان التى شهدت إقبال كثيف وتكدس فى الساعات الأخيرة بما ساهم فى تيسير الإجراءات وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جولة الإعادة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم التأكد الكامل من تأمين صناديق الإقتراع وإغلاقها بإحكام من قبل الجهات المختصة ، وتسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة مستمرة من مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن من خلال تكثيف التواجد الأمنى وغلق كافة المقاهى والكافيهات بمحيط لجنة الفرز وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الفرز بشكل كامل لمنع أى إحتكاكات بين أنصار المرشحين .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من الجهاز التنفيذى للمحافظة ، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل فى إطار التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج هذا الإستحقاق الدستورى فى أجواء من النزاهة والشفافية ، وبما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة أسوان ومكانتها العريقة .