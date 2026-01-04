رئيس جامعة أسوان يتفقد اللمسات الأخيرة لمستشفى العظام الجامعي قبل افتتاحه

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، التجهيزات النهائية وأعمال التطوير الجارية بمستشفى العظام الجامعي الجديد، للوقوف على آخر الاستعدادات تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عمرو علم الدين، مدير مستشفي الجراحة والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام الطبية ونوابهم.

ويأتى ذلك في إطار حرص جامعة أسوان على دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن مستشفيات جامعة أسوان تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، ليس فقط لأبناء المحافظة، بل لمرضى محافظات جنوب الصعيد ومرضى دولة السودان الشقيقة، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي بأسوان يستقبل يوميًا أكثر من 2400 حالة ما بين العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مستشفيات الجامعة تضم حاليًا نحو 750 سريرًا، ويبلغ عدد المترددين يوميًا قرابة 2400 حالة، منهم ألف حالة بالعيادات الخارجية، ونحو 1400 حالة بقسم الاستقبال والطوارئ، بما يعكس حجم الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في القطاع الصحي.

وأشار "نصرت "الى أن العمل جارٍ على قدم وساق بمستشفى العظام الجامعي الجديد، الذي يتكون من أربعة طوابق بسعة 29 سريرًا، ويضم ثلاث غرف عمليات كبسولات مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة تدريس، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 95%، والمقام على مساحة 2000 متر مربع، ويشمل مطعمًا مركزيًا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية متطورة على مساحة 500 متر، بالإضافة إلى وحدة تعقيم ذاتية ومغسلة مركزية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، علي أن الدعم المستمر من رئيس الجامعة أسهم في إحداث طفرة واضحة في مستوى التطوير داخل المستشفيات الجامعية.

جهود جامعية

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن بينها مستشفى الباطنة الجديد المكون من خمسة طوابق بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام الباطنة، والمخ والأعصاب، والقلب، والأورام، والصدرية، والجلدية، والعلاج الطبيعي، إلى جانب 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سرير إقامة، ومعامل تحاليل، ووحدات أشعة ومناظير، مع قرب تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن نسبة الإنجاز بمستشفى الاستقبال والطوارئ بلغت نحو 80%، والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 640 مليون جنيه، ويتكون من خمسة أدوار تضم 150 سريرًا، وأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرفة عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحات للأطباء. كما أشار إلى الانتهاء بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، من بينها مركز علاج الإدمان بسعة 120 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية بسعة 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلى وزراعات الكبد والغسيل الكلوي.

كما اوضح الدكتور رمضان غالب، مدير مستشفى الباطنة التخصصي،

أن ما تشهده مستشفيات جامعة أسوان من تطوير شامل يعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة صحية جامعية متكاملة، مؤكدًا أن مستشفى العظام الجامعي الجديد سيمثل إضافة نوعية قوية تسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يليق بمكانة جامعة أسوان ودورها المجتمعي.