أخبار أسوان.. تأمين لفرز صناديق اقتراع جولة إعادة انتخابات النواب.. وجولات ميدانية للمحافظ بالمستشفيات والمشروعات وجهود جامعية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 4/1/2026.

فقد شهدت العملية الإنتخابية لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، أجواء هادئة ومستقرة على مدار يومى التصويت ، تجسدت فى الإقبال المتواصل للمواطنين على صناديق الإقتراه للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الإنتخابية.

محافظ أسوان يتابع غلق صناديق جولة الإعادة لإنتخابات النواب وتأمين الفرز بواسطة مديرية الأمن



شهدت لجان الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ، توافد الناخبين الذين كانوا يرتدون الجلباب والعمامة من كبار السن .



توافد الناخبين على مقار اللجان لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان .. شاهد

فى جولة ميدانية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد أعمال الرصف الجارية بمطلع طريق الصداقة الجديدة ناحية منطقة الجوزيرة ، وذلك بطول 1 كيلومتر للحارتين ضمن خطة الرصف العامة داخل مركز ومدينة أسوان ، والمدرجة بالخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/2026 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 65 كم ، وبتكلفة 226.9 مليون جنيه .

جولة ميدانية .. محافظ أسوان يتابع رصف طريق الصداقة الجديدة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية بحى الصداقة الجديدة، لمتابعة إنطلاق المنظومة الجديدة للنظافة التى تنفذها إحدى الشركات المتخصصة ، وقد بدأت أعمالها فعلياً اليوم ، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة .



محافظ أسوان يتفقد إنطلاق منظومة النظافة الجديدة بحى الصداقة ومهلة شهر للتقييم

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة .



محافظ أسوان: تدخلات فورية لتخفيف أى معاناة عن المرضى وتيسير إجراءات التأمين الصحى الشامل



فى لفتة إنسانية نبيلة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسرة وليد عبد الغنى أحد العاملين بديوان عام المحافظة ، الذى وافته المنية منذ أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أداء العمل.



لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يكرم أسرة أحد شهداء العمل بديوان عام المحافظة

شملت حدائق المشتل والزهور ، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل وغسل الأرصفة الجارية بممشى أهل مصر على كورنيش النيل القديم ، وذلك بهدف الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بزهرة الجنوب، فى ظل الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ، وأيضاً الاحتفال بعيد أسوان القومي، أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من الحدائق والمتنزهات العامة.



محافظ أسوان يتابع جاهزية الحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر تزامنا مع الاحتفالات

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية الانتخابية وأجواء إقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى وذلك عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .



محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام، بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك عقب نقلها إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء عملية جراحية بقسم العظام، إثر تعرضها لحادث سير نتيجة تصادم ميكروباص بمنطقة الإسكان المميز.



رئيس جامعة أسوان يتابع الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام ويوجه بتيسير امتحاناتها