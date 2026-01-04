قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يكرم أسرة أحد شهداء العمل بديوان عام المحافظة

محمد عبد الفتاح

فى لفتة إنسانية نبيلة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسرة وليد عبد الغنى أحد العاملين بديوان عام المحافظة ، الذى وافته المنية منذ أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أداء العمل.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لمحاولة إسعافه وإنقاذه ، ولكن الأزمة القلبية الحادة التى تعرض لها أودت بحياته.

تكريم أسرة 

وقام محافظ أسوان بتسليم أسرة الفقيد شهادة تقدير ودرع المحافظة إلى جانب مكافآت مالية مجزية .

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يجسد رسالة إنسانية نبيلة وإعترافاً بجميل من ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم ، وعرفاناً لما بذلوه من جهد وتضحية ليمثل نموذج مشرف للعطاء والإخلاص.

 ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد الذى أصبح بحق " شهداء العمل " وذلك تأكيداً للنهج الجديد الذى يرتكز على الوقوف بجانب أسر من ضحوا بحياتهم أثناء أداء واجبهم لتبقى تضحياتهم خالدة فى ذاكرة المجتمع الأسوانى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

