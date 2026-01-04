لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يكرم أسرة أحد شهداء العمل بديوان عام المحافظة

فى لفتة إنسانية نبيلة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسرة وليد عبد الغنى أحد العاملين بديوان عام المحافظة ، الذى وافته المنية منذ أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أداء العمل.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لمحاولة إسعافه وإنقاذه ، ولكن الأزمة القلبية الحادة التى تعرض لها أودت بحياته.

تكريم أسرة

وقام محافظ أسوان بتسليم أسرة الفقيد شهادة تقدير ودرع المحافظة إلى جانب مكافآت مالية مجزية .

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يجسد رسالة إنسانية نبيلة وإعترافاً بجميل من ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم ، وعرفاناً لما بذلوه من جهد وتضحية ليمثل نموذج مشرف للعطاء والإخلاص.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد الذى أصبح بحق " شهداء العمل " وذلك تأكيداً للنهج الجديد الذى يرتكز على الوقوف بجانب أسر من ضحوا بحياتهم أثناء أداء واجبهم لتبقى تضحياتهم خالدة فى ذاكرة المجتمع الأسوانى .