ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة أسوان يتابع الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام ويوجه بتيسير امتحاناتها

محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام، بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك عقب نقلها إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء عملية جراحية بقسم العظام، إثر تعرضها لحادث سير نتيجة تصادم ميكروباص بمنطقة الإسكان المميز.

وجاءت الزيارة في إطار حرص جامعة أسوان على دعم طلابها وتقديم الرعاية الشاملة لهم ، وكانت الزيارة بحضور الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، وخالد عسران، أمين عام الجامعة، ووالد الطالبة، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة، مع تيسير كل الإجراءات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، توجيهاته بتقديم أوجه الدعم الطبي والأكاديمي والإنساني للطالبة، حيث تقرر أن تؤدي الامتحانات للمواد المتبقية داخل المستشفى الجامعي من خلال لجنة خاصة، وذلك لباقي مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026، مراعاة لظروفها الصحية وتخفيفًا عنها حتى تمام تماثلها للشفاء.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن جامعة أسوان تضع صحة وسلامة طلابها في مقدمة أولوياتها، ونحرص دائمًا على توفير كل سبل الرعاية الطبية والدعم الأكاديمي للطلاب في مثل هذه الظروف، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية، ويعكس دور الجامعة الإنساني قبل التعليمى .

وأعرب والد الطالبة لقاء هشام عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان ولكل قيادات الجامعة والمستشفى الجامعي على هذا الاهتمام الصادق بابنته، وما لمسوه من سرعة في الإجراءات ورعاية إنسانية متميزة، وهو ما خفف كثيرًا من معاناتهم، وأكد أن الجامعة تعتبر بيتًا حقيقيًا لأبنائها.

