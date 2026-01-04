رئيس جامعة أسوان يتابع الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام ويوجه بتيسير امتحاناتها

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام، بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك عقب نقلها إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء عملية جراحية بقسم العظام، إثر تعرضها لحادث سير نتيجة تصادم ميكروباص بمنطقة الإسكان المميز.

وجاءت الزيارة في إطار حرص جامعة أسوان على دعم طلابها وتقديم الرعاية الشاملة لهم ، وكانت الزيارة بحضور الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، وخالد عسران، أمين عام الجامعة، ووالد الطالبة، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة، مع تيسير كل الإجراءات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت.

جهود جامعية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، توجيهاته بتقديم أوجه الدعم الطبي والأكاديمي والإنساني للطالبة، حيث تقرر أن تؤدي الامتحانات للمواد المتبقية داخل المستشفى الجامعي من خلال لجنة خاصة، وذلك لباقي مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026، مراعاة لظروفها الصحية وتخفيفًا عنها حتى تمام تماثلها للشفاء.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن جامعة أسوان تضع صحة وسلامة طلابها في مقدمة أولوياتها، ونحرص دائمًا على توفير كل سبل الرعاية الطبية والدعم الأكاديمي للطلاب في مثل هذه الظروف، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية، ويعكس دور الجامعة الإنساني قبل التعليمى .

وأعرب والد الطالبة لقاء هشام عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان ولكل قيادات الجامعة والمستشفى الجامعي على هذا الاهتمام الصادق بابنته، وما لمسوه من سرعة في الإجراءات ورعاية إنسانية متميزة، وهو ما خفف كثيرًا من معاناتهم، وأكد أن الجامعة تعتبر بيتًا حقيقيًا لأبنائها.