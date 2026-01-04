المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

أصدرت جنايات المنصورة ، حكمها على شخص قضى على صديقه عقب وصلة مزاح بينهما بالسجن لمدة 7 اعوام.

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشار محمد محمد عطية، والمستشار عبدالعزيز متولي عبدالعزيز.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، بدائرة مركز المنزلة، حيث أسندت النيابة العامة بشمال المنصورة الكلية، برئاسة المستشار عمرو جلال رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام، للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه دون سبق إصرار أو ترصد، بأن وجه له طعنة بسلاح أبيض «مطواة» استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، كما أحرز السلاح المستخدم في الواقعة دون ترخيص، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين، وأثناء تواجدهما رفقة عدد من أصدقائهما نشبت بينهما مشادة كلامية نتيجة المزاح، تطورت إلى قيام المتهم أيمن م أ بإشهار سلاح أبيض ووجه طعنة نافذة للمجني عليه محمد ك م

وأكد شهود الواقعة، أنهما كانا متواجدين مع المتهم والمجني عليه ، وأن مشادة نشبت بينهما على سبيل المزاح، وعلى إثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته .