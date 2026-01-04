قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصدرت جنايات المنصورة ، حكمها على  شخص قضى على صديقه عقب وصلة مزاح  بينهما  بالسجن لمدة 7 اعوام.

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشار محمد محمد عطية، والمستشار عبدالعزيز متولي عبدالعزيز.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، بدائرة مركز المنزلة، حيث أسندت النيابة العامة بشمال المنصورة الكلية، برئاسة المستشار عمرو جلال رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام، للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه دون سبق إصرار أو ترصد، بأن وجه له طعنة بسلاح أبيض «مطواة» استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، كما أحرز السلاح المستخدم في الواقعة دون ترخيص، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين، وأثناء تواجدهما رفقة عدد من أصدقائهما نشبت بينهما مشادة كلامية نتيجة المزاح، تطورت إلى قيام المتهم أيمن م أ  بإشهار سلاح أبيض ووجه  طعنة نافذة للمجني عليه  محمد ك م

وأكد شهود الواقعة، أنهما كانا متواجدين مع  المتهم والمجني عليه ، وأن مشادة نشبت بينهما  على سبيل المزاح، وعلى إثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته .

الدقهلية المنزله سلاح مركز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخص

نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أرشيفية

المرصد التونسي لحقوق الانسان: إجراءات مفاجئة على الحدود و المئات في وضعية إنسانية صعبة

ترامب

ترامب يصعّد لهجته ضد فنزويلا: تهديد مباشر لنائبة مادورو وحديث عن السيطرة على مناطق استراتيجية

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

المزيد