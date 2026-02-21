قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بحملات مكثفة لتنفيذ قرار حظر الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين

الألعاب النارية
الألعاب النارية
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أشكالها داخل نطاق المحافظة خلال شهر رمضان المعظم، لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح وسلامة المواطنين، وما تتسبب فيه من إصابات بالغة، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين بما يؤثر سلباً على الأمن العام والسلم الاجتماعى.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتحرك الميدانى لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنظيم حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مختلف المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية لضمان التطبيق الحازم للقرار وعدم التهاون مع أى مخالف.

 

الألعاب النارية 

وأكد محافظ أسوان أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية بما يسهم فى سرعة الحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، وترسيخاً لتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى، بتنظيم حملة استهدفت عددا من المحلات، وتم مصادرة بعض الألعاب النارية، وتشميع محل بالتنسيق مع إدارة التموين والأجهزة الشرطية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

هل يفطر المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها أم بلده

هل يفطر المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها أم بلده؟.. الإفتاء تجيب

افطار الحامل

حكم إفطار الحامل والمرضع وكيف تقضي ما عليها.. الأزهر يوضح

بالصور

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد