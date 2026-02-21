محافظ أسوان يوجه بحملات مكثفة لتنفيذ قرار حظر الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين

شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أشكالها داخل نطاق المحافظة خلال شهر رمضان المعظم، لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح وسلامة المواطنين، وما تتسبب فيه من إصابات بالغة، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين بما يؤثر سلباً على الأمن العام والسلم الاجتماعى.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتحرك الميدانى لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنظيم حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مختلف المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية لضمان التطبيق الحازم للقرار وعدم التهاون مع أى مخالف.

الألعاب النارية

وأكد محافظ أسوان أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية بما يسهم فى سرعة الحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، وترسيخاً لتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى، بتنظيم حملة استهدفت عددا من المحلات، وتم مصادرة بعض الألعاب النارية، وتشميع محل بالتنسيق مع إدارة التموين والأجهزة الشرطية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.