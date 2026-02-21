محافظ أسوان يوجه بالاستمرار فى توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين منها

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق اليومى مع المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الفعلية من السلعة الاستراتيجية المتمثلة فى أسطوانات البوتاجاز، والاطمئنان والتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية إقبال المواطنين عليها بالشكل المطلوب.

يأتى ذلك من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب فى توافر أسطوانات البوتاجاز، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد المحافظ على ضمان انسيابية حركة التوزيع، مع المرور المستمر على المستودعات لمتابعة آلية التوزيع الخاصة بذلك، والالتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية المحددة دون أى معوقات أو مغالاة.

أسطوانات البوتاجاز

وقال محافظ أسوان إن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة ومستقرة للطاقة، إلا أن أسطوانات البوتاجاز ما زالت تمثل سلعة أساسية للعديد من الأسر، الأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة وضمان توافرها بشكل منتظم، فضلاً عن التصدى لأى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين، والمغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وكلف المحافظ المسئولين بأهمية رصد أى شكاوى جماهيرية والتعامل الفورى معها فى الحال، خاصة أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة هى توفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف أى أعباء معيشية عن كاهل المواطنين.

وفى هذا السياق، قام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وعبر سيارات النقل الثقيل لتسليمها للموزعين الذين يقومون بالتوزيع فى المناطق والأحياء السكنية داخل القرى والمدن، مع إلزامهم بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة لجمهور المستهلكين من المواطنين.