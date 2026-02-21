قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
محافظ أسوان يوجه بالاستمرار فى توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين منها

محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق اليومى مع المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الفعلية من السلعة الاستراتيجية المتمثلة فى أسطوانات البوتاجاز، والاطمئنان والتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية إقبال المواطنين عليها بالشكل المطلوب.

يأتى ذلك من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب فى توافر أسطوانات البوتاجاز، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد المحافظ على ضمان انسيابية حركة التوزيع، مع المرور المستمر على المستودعات لمتابعة آلية التوزيع الخاصة بذلك، والالتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية المحددة دون أى معوقات أو مغالاة.

 

وقال محافظ أسوان إن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة ومستقرة للطاقة، إلا أن أسطوانات البوتاجاز ما زالت تمثل سلعة أساسية للعديد من الأسر، الأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة وضمان توافرها بشكل منتظم، فضلاً عن التصدى لأى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين، والمغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وكلف المحافظ المسئولين بأهمية رصد أى شكاوى جماهيرية والتعامل الفورى معها فى الحال، خاصة أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة هى توفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف أى أعباء معيشية عن كاهل المواطنين.

وفى هذا السياق، قام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وعبر سيارات النقل الثقيل لتسليمها للموزعين الذين يقومون بالتوزيع فى المناطق والأحياء السكنية داخل القرى والمدن، مع إلزامهم بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة لجمهور المستهلكين من المواطنين.

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك

